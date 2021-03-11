أسعار النفط ترتفع 2% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم، بفعل تراجع الدولار وتوقعات بأن تكون تخمة معروض الخام قصيرة الأمد بسبب انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية وإعادة تشغيل المصافي في تكساس.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.73 دولار بما يعادل 2.6 % ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل مرتفعا 1.58 دولار أو 2.5 بالمئة عند 66.02 دولار.وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، "السوق عادت لتتجاوز مرتفعات أمس بمساعدة كبيرة من مزيج الدولار الضعيف والأسهم القوية.. نرى أن سوق الطاقة ستظل عالقة ولفترة غير قصيرة من الأسبوع القادم، ليظل غرب تكساس داخل نطاق 63 إلى 68 دولارا قبل حدوث أي طفرة جديدة".