ضبط لص سرق خاتمًا من فتاة في دمياط

تمكّنت قوة مباحث مركز دمياط، بقيادة المقدم محمد سمير، رئيس مباحث مركز دمياط، من القبض على متهم يدعى "سامح.ح.ا" عقب قيامه بخطف خاتم من فتاة في الشعراء بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثبتت تورطه في الحادث.تم القبض على المتهم بعد أن تم إثبات الواقعة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.