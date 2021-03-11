رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لص سرق خاتمًا من فتاة في دمياط

الخميس 11/مارس/2021 - 10:43 م
ضبط لص
ضبط لص
حسام فهمي
طباعة
تمكّنت قوة مباحث مركز دمياط، بقيادة المقدم محمد سمير، رئيس مباحث مركز دمياط، من القبض على متهم يدعى "سامح.ح.ا" عقب قيامه بخطف خاتم من فتاة في الشعراء بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثبتت تورطه في الحادث.

تم القبض على المتهم بعد أن تم إثبات الواقعة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: القطن الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدار الأوبرا

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

«التهامي» يعود بأوركسترا الشباب في حفل الأسراء والمعراج

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية