«لصوص الذهب».. «الدستور» تكشف أساليب «غش» المعدن النفيس

كشفت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، عشرات وقائع التزوير، وبالأخص عمليات التلاعب بأختام الدولة الرسمية وتقليدها ووضعها على مادة مخلطة شبيهة بالذهب وكانت آخر تلك الوقائع هو ضبط عاطلين قاما بتصنيع 564 سبيكة ذهب مقلدة بعين شمس.«الدستور» تستعرض في هذا التقرير، كيف تتم عملية الغش يللمعدن النفيس لأساليب عدة من الغش، لم تُرحم سبائكه منه، ليصبح الكثيرين من الزبائن من محبي اقتناؤه ضحايا خاسرين لمبالغ طائلة، فنتعرف على ذلك من خلال أصحاب العمل بصناعة هذا المعدن انفسهم وهم بعض كبار تجار الصاغة لكونهم الأكثر دراية بمجال تجارتهم وباب رزقهم.الحاج محمود محمد أحد أفراد الصاغة بميدان الجامع بالقاهرة، أوضح أن هناك بالفعل استخدام أساليب للغش في الذهب، مشيرًا إلى إنها تتعدد كل فترة بل وتطور.ففي البداية حسب وصفه كان الغش مقتصرًا على تقليد ختم الدمغة، وذلك عندما قررت مصلحة الضرائب في تسعينيات القرن الماضي، تحصيل ضريبة مبيعات على المشغولات الذهبية عند دمغ "المعدن" مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ولكن كانت هذه الطريقة حيلة للتهرب من دفع الضرائب، مع الإبقاء على الذهب «أصليًا».وتابع أنه مع مرور الوقت بدأ الغش يتسلل الى اصل المعدن ذاته موضحا ان عيار الـ 18، 21 يُصنعان وفق نسب دقيقة، فعيار 18 يتكون من 75 % ذهبًا مقابل 25 % نحاسًا، إلا أنه عند الغش فيه يجرى زيادة نسبة النحاس لتزيد عن نسبة الذهب، وكذلك الأمر بالنسبة لعيار 21، فإن نسبة الذهب به حوالي 88 % ونسبة النحاس 12 %، فيتم تقليل نسبة الذهب مقابل زيادة نسبة النحاس.أما عيار 24، فأوضح الحاج محمود أنه من من الصعب اللعب فيه؛ لأنه يكون ذهبًا خالصًا، وهنا يأتي تزوير السبائك والتي تعد أحدث طرق الغش في هذا المعدن، لافتًا إن تلك السبائك تأتي واردة من الخارج ولكنها "مضروبة" فهي ليست ذهبًا خالصًا، ولكنها ذهب من الإطار الخارجي فقط وبالداخل حديد.إضافة إلى ذلك أشار كميل نعيم احد تجار الذهب بمنطقة ميدان الجامع بالقاهرة، أن البعض يتعدى الحدود في غش الذهب لبيع الذهب الصيني على أنه «حقيقى»، ولكن هذا يقتصر على البيع بعيدًا عن محال المشغولات الذهبية، فهنا يستغل هؤلاء جهل «الزبائن» بكشف الفروق بين «الأصلي» و«المضروب»، ويكتشف الضحية مصيبته عند توجهه إلى محال المصوغات لبيع ما لديه.ولفت إلى أن هناك من يقوم بالغش في بيع الذهب عن طريق طبعه لفاتورة طبق الأصل من فاتورة محل سمعته حسنة، ويدون عيار الذهب ووزنه بدقة في تلك الفاتورة، ويذهبون بكل ثقة لبيع ما بحوزتهم من ذهب مخلوط.وأضاف أن بعض أصحاب محال الذهب أنفسهم يقعون فريسة لمعدومي الضمير الذين يصنعون ذهبًا مغشوشًا بطريقة قد لا يكشفها العميل أو صاحب الذهب نفسه، فهي تتم بطريقة احترافية وعلى أعلى مستوى من الدقة.وعن غش السبائك الذهبية قال إنه على المستوى المحلي، هناك شركات تعمل في السبائك معروفه ويتم دمغ ذهبها، وهناك ورش تضرب السبائك، ولكن ليس بغش الذهب مثل الكميات المهربة، إنما باللعب في وزن السبيكة وتكون غير مدموغة، وتباع على أنها أصلية ولا ينتبه الزبون ويتم النصب عليه في كل سبيكة حوالي 1600 جنيه.وأشار إلى أن هناك بعض الورش في مناطق مثل الجمالية يقوم بعضها بغش الذهب، منوهًا بأن لا توجد أماكن معلومة بالقاهرة نستطيع أن نجزم أن بها وجود ورشا تغش الذهب.ومن جانبه، شدد أحمد ابراهيم تاجر صاغة بمنطقة الازهر على ضرورة تأكد الزبون من العلامات التي ينبغي أن توجد على القطعة النفيسة، مثل علامة المركز وهذه العلامة تُعبر عن المركز الذي قام بالتحليل للمصوغة والختم، ويمكن رؤيتها على المصوغات، وكذلك التاكد من وجود علامةالتاريخ المسئولة عن توضيح التاريخ الذي تم فيه دمغةالمصوغة، و"علامة الكفيل"، التي تدل على الصانع أو من طلب صُنع المصوغة، لكي لايقع فريسة غش هذاةالمعدن النفيس.ونوه بأنه يتم التعرف على ختم الذهب من خلال وجود كتابة بالأرقام 18 أو 21 أو 24 وغيرهم والتي تُمثل العيار من المعدن الثمين المصنوع منه المصوغة، أما بالنسبة لختم المصوغات الإيطالية يُكتب باللغة الإنجليزية حرف " I " وبجانبه رقم العيار وغالبًا ما يكون عيار 18 قيراط، وعلي المصوغات السويسرية يوضع حرف "S ".وأضاف أن قانون الدمغة ينطبق على كافة المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما أنه يمكن لتلك الدمغة أن تُوضع على أي مكان بالقطعة النفيسة، ولكن المهم أن تكون واضحة ويمكن تميزها للجميع، وذلك في الوقت نفسه يحاول المسؤولون ألا يسبب الختم تشوه في شكل المصوغة.أما عن المشغولات الذهبية المستوردة فيجب أن تحمل الدمغة أيضًا لكن المصوغات التي صُنعت قبل عام 1900 م في بريطانيا لا تحتاج إلى دمغة، وذلك وفقا لـ«سمير».من جهة أخرى، أشار نادي حبيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن سبائك الذهب تحديدا لا يتم التلاعب في مواصفاتها بسهولة؛ لأن تجارها «معروفون»، ويتم سبك السبيكة عن طريق الورشة، وتمر على «الششنجي» قبل طرحها للبيع، موضحًا أن أي تغيير في عيارها تتم مساءلتهم قانونيا وتعرضهم للعقاب،وهنا اوضح انه ان زجدت تلك السبائكفهي في الغالب مهربة من الخارج، ويعرضون بضاعتهم أقل من السعر المناسب لها لكي يطمع «الطماعون» ويسارعون بشرائها، قبل أن يكتشفوا الخدعة لذا فهم ضحية «النصابين».وشدد على ضرورة شراء المواطنين ضرورة أن يشتروا من مصدر موثوق منه، ومن محل مصوغات يعرفونه، لكي لا يقعوا ضحية «النصابين».أما عن قوانين الرقابة على المعادن الثمينة، فقد وضعت بعض القوانين من اجل تنظيم هذه الرقابة تتمثل أولها بأن المعادن الذهبية أو الفضية أ اما عن قوانين الرقابة على المعادن الثمينة، فقد وضعت بعض القوانين من اجل تنظيم هذه الرقابة تتمثل أولها بأن المعادن الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لا يجوز بيعها إلا في وجود علامة دمغة الحكومة المصرية عليها أو إحدي علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، ويقوم الوزير المختص بتحديد كلًا منهم.وكذلك فالأصناف ذات العيار القليل لا يجوز بيعها إلا إذا وجد عليها رقم يبين نسبة المعدن النقى الموجود بها مقرونًا ببيان نوعها ذهبًا أو فضة أو بلاتينًا، في حالة لم يسمح حجمها بذلك يجب أن تُرافقها بطاقة تحمل البيانات المذكورة ومعها إسم صاحب المتجر باللغة العربية.وأيضا نص القانون على أن القرار الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموازين يكون نهائيًا في تحديد الصنف المراد فحصه وتحديد إن كان مشغولًا أو نصف مشغول أو غير مشغول.أما عن عقوبة التزوير في الذهب، اي في حال ثبوت التجارة في مشغولات ذهبية غير مدموغة، تُضبط هذه المشغولات ويُحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتُسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته، ويُعاقب بالعقوبات المقررة سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معًا كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمصوغات بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وقام بالتعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، وكل من دمغها بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكل تاجر أو صانع باع هذه المصوغات مع ثبوت علمه بذلك، وكل من قام بتعطيل المفتشين عن تأدية وظيفتهم بأي طريقة.ونص كذلك في المادة ٢٠٦ على: "أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، تمغات الذهب أو الفضة"، كما أن أصحاب تلك الورش يواجهون تهم تزوير ختم ودمغات ذهب خاصة بالدولة وتصل العقوبة للسجن ١٥ عاما.