«التهامي» يعود بأوركسترا الشباب في حفل الأسراء والمعراج

نظمت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية أشرف صبحى، الملتقى الشهري لأعضاء نادي ملتقى الشباب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.قدم فعاليات الحفل محمود التهامى بمصاحبة أوركسترا الإنشاد الديني، بقيادة محمود ياسين التهامي.وقدم التهامى باقة من قصائده وألحانه وسط إعجاب كبير من الحضور من بينها امدح المكمل، ميلاد طه، ليتك تحلو، يا ساكنا، ينادينى، فؤادى، ياأيها المختار، قمر، مصر هنا.يذكر أن إطلاق أول أوركسترا للإنشاد الديني كان بوزارة الشباب والرياضة بقيادة محمود التهامي نقيب الإنشاد الديني، مؤسس مدرسة الإنشاد الديني بمصر فى يناير ٢٠٢٠.