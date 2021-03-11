غدًا.. الحرملك تعزف على أوتار الزمن الجميل في دار الأوبرا

تحيي مبدعات فرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء، حفلًا ساهرًا في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، بمعهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.وقالت الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، مؤسس ومايسترو فرقة "الحرملك"، في تصريح الخميس، إن الحفل الذي يقام غدًا سيشهد مفاجآت كثيرة، حيث يتضمن البرنامج باقة متنوعة ومختارة من روائع الموسيقى العربية الخالدة، وأغاني فناني الزمن الجميل، أمثال صباح، ومحمد فوزي، ومحمد عبد الوهاب، هدى سلطان، بجانب تقديم اسكتشات فنية رائعة ومنوعات موسيقية لكوكب الشرق أم كلثوم، إضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة.وأوضحت مايسترو الفرقة أن الفاصل الأول من الحفل ستقدم فيه عازفات الفرقة كوكتيل من روائع أم كلثوم إعداد ورؤية دكتور عمرو عبد المنعم، وتشدو المجموعة بأغنية "الحلوة دي" كما تغني ملك حسام أغنية "أحن قلب"، وتقدم لمياء عرابي أغنية "من حبي فيك ياجاري"، و"علموني" تؤديها دينا النجار، و"الولا ده" غناء الفرقة و"لاموني إلى غارو مني" و"اللى تاعبنا سنين في هواه"غناء مي أحمد، و"إن كنت ناسي"غناء أماني رفعت،ودويتو غنائي"عايز أروح".في الفاصل الثاني تقدم دكتورة مروة عمرو فقرة عزف منفرد لأغنية"كل ده كان ليه" و"البنية"و"يمكن على باله حبيبي"غناء بلسم أبو زيد،و"أنا هنا يا أبن الحلال"و"مخسوبكم"غناء مروة سمير،و"علي جرى"غناء لمياء عرابي،و"بتناديني تاني ليه"تغنيها أماني رفعت،و"صبري عليك طال"غناء دينا النجار،بجانب منوعات غنائية تقدمها المجموعة.تعتبر فرقة"الحرملك"واحدة من أحدث وأشهر الفرق الموسيقية النسائية التي ظهرت على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، أسستها المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم عام 2017، وبدأت تقديم أولى حفلاتها ببيت السحيمي الأثري والذي شهد ميلادها، ومنذ ذلك حظيت "الحرملك"على إعجاب الجماهير من مختلف الفئات وكانت هذه نقطة إنطلاق للعنصر النسائي الفريد من نوعه،وتتكون الفرقة من عازفات ومطربات محترفات من معاهد وكليات متخصصة،وتتراوح أعدادهن من 10 إلى 25 عضوة.