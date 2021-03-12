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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

ثمار الإصلاح.. لماذا يصمد الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا؟

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:45 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
سالي رطب
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أزمات شديدة عانى منها اقتصاديات العالم بالتزامن مع محاربتها لفيروس كورونا المستجد، الذي تخطت أعداد المصابين به ١٨٨ ألف مصاب حول العالم، بحيث أجمعت المؤسسات العالمية على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي وبلغت خسائر العالم نحو ١١ تريليون دولار.

ولكن وضع الاقتصاد المصري كان مختلف فصمد بطريقة ملفتة أمام الكساد الكبير، ولكن كيف حدث ذلك، وكيف صنفت المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري، الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة.

لم تكن أزمة كورونا الوحيدة التي أثرت على اقتصاديات العالم، فمر العالم بأزمتين ماليتين أحدهما كانت في الفترة من 1929- 1932، والأخرى كانت في 2008-2009، ولكن الأزمة الأخيرة استطاع الاقتصاد المصري المرور منها بأقل الخسائر فحقق ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، كما تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، وحققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية، وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

كيف صمد الاقتصاد المصري ؟

أرجعت المؤسسات الدولية صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وبرامج الحماية الاجتماعية، وساهمت هذه الخطة في تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019، كما تراجعت معدلات البطالة فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ7.8 بالمئة في ٢٠١٩".

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

أشادت كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أداء الاقتصاد المصري "فاق التوقعات".

وقال الصندوق في تقرير له، إن الحكومة المصرية حرصت على تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا، وإن التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكى.

وأثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية، والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تقوم مصر بتنفيذها مثل تعويم الجنيه أو تحسين النظام الضريبي وكذلك تحريك أسعار الطاقة، ضرورية وصعبة، وأن البديل كان سيصبح أكثر صعوبة لو تم تأجيل هذه الإصلاحات.

حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار

واحتلت مصر المرتبة الـ٧٣ بين الدول التي تقوم وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتصنيفها، موضحة أن حجم الاقتصاد المصري، بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، وجاء في المرتبة الثالثة بين الدول التي يتم تصنيفها عند المرتبة "بي".

وأوضحت الوكالة في آخر تقرير لها عن مصر، أن آفاق نمو اقتصاد البلاد تتحسن مقارنة بعدد من الدول وذلك بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، متوقعة أن يعود النمو إلى معدلات ما قبل أزمة وباء كورونا على المدى القصير.

خطة الإصلاح الاقتصادي
وضعت مصر منذ 2016 برنامج للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات،
وتضمن البرنامج تحرير سعر الصرف والتخفيض التدريجي للدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية والكهرباء، وتعديل قوانين الاستثمار وتشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.

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