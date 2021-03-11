انتشال جثة طفل غرق ببحيرة الصرف الزراعى بالوادى الجديد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمصرف زراعي بدائرة مركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة الشاب الثاني لمشرحة مستشفى الخارجة العام وجاري البحث عن المفقود الأخير.وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، وغرق 3 أطفال خلال استقلالهم المركب بمنطقة أرض المعلمين بحي الزهور بمدينة الخارجة، كما تم إنقاذ 5، واستخراج جثة محمد مصطفى سعيد، ونقلها لمستشفى الخارجة العام وجاري استخراج باقي الجثث.تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.