الإحصاء: 64 مليون دولار صادرات مصر من الكهرباء خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية بلغت 63.9 مليون دولار خلال 2020، مقابل 52.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.4 مليون دولار خلال عام.أضاف الجهاز أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية شهريًا سجلت ارتفاعًا لـ9.6 مليون دولار خلال ديسمبر 2020، مقابل 1.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام.