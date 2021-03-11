«مواد البناء»: استقرار أسعار مواد البناء خلال مارس

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار مواد البناء منذ بداية الشهر الجاري.وأضاف «الزيني» في تصريحات لـ«الدستور» أن حركة البيع والشراء مستقرة ونتوقع رواج في المبيعات بسبب مبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة.وشهدت مواد البناء حالة من الركود دامت لعدة أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي.