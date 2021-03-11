حبس عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، حبس عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "كريم.ن"، "وليد ع" عاطلين، واعترفا أمام النيابة بحيازتهم للمواد المخدرة بغرض بيعها وترويجها على المواطنين بقصد التربح والكسب الغير مشروع.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين وبحوزتهم ١٢٢ قطعة حشيش،٩٠ كيس استروكس بغرض ترويجهم بدائرة القسم، ٣٤٠٠ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم و2 هاتف محمول بغرض الاتصال بعملائهم.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.