609 إصابات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و313 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 239 ألفًا و977 حالة.وأوضحت الوزارة: أنه تم تسجيل شفاء 574 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و731 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 226 حالة، إلى جانب 94 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.