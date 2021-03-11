50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، عن خصم 50% على كل إصدارات دار الكتب والوثائق من 10 - 18 مارس الجاري، احتفالًا باليوم العالمي للمكتبات.كما تقيم الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات وورش العمل في المكتبات الفرعية، إضافة إلى نشاط متنوع للمكتبات المتنقلة في مراكز الشباب بالجيزة ومعرض للكتب مع أنشطة ثقافية وفنية.يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بنشر الثقافة للجمهور من خلال إتاحة الإصدارات المختلفة والبرامج الثقافية وذلك بهدف التأكيد على دور المكتبات وأهميتها في حياة المجتمعات.