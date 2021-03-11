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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الخميس 11/مارس/2021 - 10:04 م
المهندس الهولندي،
المهندس الهولندي، لو أوتينس
وكالات
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توفي المهندس الهولندي، لو أوتينس، الذي بشر بعصر جديد لعشاق الموسيقى من خلال اختراع جهاز التسجيل (الكاسيت)، عن سن 94 عاما في بلدته الواقعة بجنوب شرقي هولندا.

وأكدت شركة فيليبس، التي طور أوتنس شريط التسجيل لصالحها عام 1963، وفاته اليوم الخميس.

وأدى اختراعه إلى تجديد سوق الموسيقى تماما، وساهم لاحقا أيضا في اختراع القرص المدمج.

وقالت أولجا كولن، رئيسة متحف فيليبس في أيندهوفن: "كان (لو) رجلا مميزا. لقد أحب التكنولوجيا، وكذلك البدايات المتواضعة لاختراعاته".

وبدأ في إظهار اهتمامه بالأجهزة الصوتية من طفولته.

وأثناء الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، صنع جهاز راديو ليتمكن من الاستماع إلى إذاعة أورانجي المجانية السرية مع والديه. وتم تجهيز الجهاز بهوائيات خاصة لتجنب أجهزة تشويش الإرسال الألمانية.

وبعد الحرب، أصبح مهندسا في شركة فيليبس للإلكترونيات، مما جعله رئيسا لتطوير المنتجات في عام.1960

وفي عام 1963 قدم أول جهاز تسجيل في معرض للإلكترونيات.

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