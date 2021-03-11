«المستثمرين»: الاتحاد يشارك في «حياة كريمة» بتدشين مشروعات

ثمن الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتطوير القري والمراكز في الصعيد والريف المصري.وأضاف «هلال» في تصريح لـ«الدستور» أن الاتحاد يشارك في مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات من خلال تدشين مشروعات استثمارية؛ لتوفير فرص عمل مناسبة لأهالي القرى والمراكز للحد من الهجرة الخارجية والداخلية.وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه حتى الآن لم يتم البدء في إنشاء أي مشروعات استثمارية لمبادرة حياة كريمة، فنحن الآن في مرحلة المباحثات والدراسات، ويتم ذلك بين الاتحاد والدكتورة بسنت فهمي عضو مشروع تطوير القري والريف المصري للوقوف على أبرز المشروعات التي سيتم تدشينها.