رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 10:12 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
طباعة
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع فوتوبيا عن الترحيب بمشاركة ثلاثة مصورين أمريكيين في أسبوع القاهرة السنوي الثاني للصورة المقام في مصر في الفترة من 11 إلى 20 مارس 2021.

تضم هذه المجموعة المتنوعة من المصورين كل من ماجى ستيبر، المصورة الوثائقية وإحدى الفائزات بلقب (امرأة ذات رؤية) من مجلة ناشيونال جيوجرافيك في عام ٢٠١٣ وشامايم شاكار، مصورة الموضة والجمال وفيلكس كونز، خبير التصوير الفوتوغرافي. وينضم لهذه المجموعة أيضاً – عبر الانترنت - إثنين من المصورين الأمريكيين الحائزين على الجوائز وهما " بيتر دى كامبو" المصور الصحفي والشريك المؤسس لمؤسسة "مشاريع كل يوم" التي لا تهدف للربح وإيما راينز من منظمة ماجنم.

سيتبادل هؤلاء الخبراء خلال فعاليات أسبوع القاهرة للتصوير الفوتوغرافي خبراتهم من خلال ورش العمل والفصول التعليمية والمعارض التي ستقام في وسط القاهرة التاريخية.

وصرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بهذه المناسبة قائلاً: "تم سرد أهم القصص التاريخية من خلال الصور. ولذلك فنحن سعداء باستضافة هؤلاء المصورين الأمريكيين لمشاركة خبراتهم مع نظرائهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على تقليد سرد القصص البصرية. ويعتبر التعاون بين السفارة الأمريكية وأسبوع القاهرة للصورة جزء من مساهمة السفارة السنوية البالغة نصف مليون دولار التي تقدمها السفارة للمنظمات والمؤسسات الفنية في مصر لدعم المبادرات الثقافية والفنية".

وتأتي مشاركة السفارة الأمريكية في أسبوع القاهرة للصورة 2021 جزء من تعاونها الموسع مع المنظمات الثقافية والفنية المصرية ودعمها للاقتصاد الإبداعي المزدهر في مصر. تعاونت السفارة مؤخراً مع منصة الاستشارات الفنية "أرت دى إيجيبت" لتعزيز ونشر الفنون البصرية، كما ترعى السفارة منذ فترة طويلة صناع الأفلام الأمريكيين المشاركين بمهرجاني الجونة السينمائي الدولي والقاهرة السينمائي الدولي.

ويُعد بناء العلاقات بين الفنانين الأمريكيين والمصريين أحد الأشكال المتعددة لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب مصر.

يذكر أنه منذ عام 1970 قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 350 مليون دولار في صورة منح وفرص تبادل ثقافي لأكثر من 23 ألف طالب مصري وأمريكي والمهنيين ممن حصلوا على قدر من الخبرة في حياتهم المهنية.
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مشاركة المصورين الأمريكيين في أسبوع القاهرة للصورة 2021

موضوعات متعلقة

وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي