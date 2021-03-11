2570 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم، تسجيل 2570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت السلطات الصحية إلى أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم سجلت انخفاضا طفيفا عن أعداد الحالات المسجلة خلال اليومين الماضيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.كما سجلت اليونان 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 6 آلاف و937 حالة وفاة.وقالت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، أنها أجرت 50 ألفا و78 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وجاءت النتائج الإيجابية لتمثل 13ر5 % من الاختبارات.