مصدر أمني ينفي تعرض أحمد دومة لمشاكل صحية

كذّب مصدر أمني ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه أحمد سعد دومة (الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عاما في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى)؛ للمطالبة بالإفراج الشرطى عنه بزعم قضاؤه نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف".وأشار المصدر إلى أن البيان المتداول زعم قضاء المتهم نصف العقوبة (7 سنوات ونصف)، والادعاء بقضائه 6 سنوات ونصف فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات، ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة، وفى السجن على يد منتمين لتنظيمى (داعش - القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون.قال المصدر إن ما تم تداوله محاولة لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام، مؤكدًا اضطلاع قطاع السجون بتقديم أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.