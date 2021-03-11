الخارجية الأمريكية: نسعى لتسوية في سوريا تحقق الاستقرار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، سعي الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا، قادرة على معالجة أسباب العنف وعدم الاستقرار.من ناحية أخرى، تطرقت الخارجية الأمريكية، إلى الأزمة اللبنانية، لافتة أن الاقتصاد اللبناني يمر بوضع سيء ناتج عن انتشار الفساد، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية، معتبرة أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات، لانتشاله من أزماته.وأعلن البيت الأبيض بداية الأسبوع الجاري، عن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة.