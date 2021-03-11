أمن إسنا يحبط محاولة للتنقيب عن الآثار في «شغب الأقصر»

نجح رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، في إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية الشغب في إسنا جنوب الأقصر، وتم ضبط المتهم في الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق.تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بقيام "منصور.م. س"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله الكائن بقرية الشغب شرق مدينة إسنا، والمكون من طابق واحد ذو واجهة شمالية.بالانتقال والفحص بمشاركة رجال شرطة السياحة والآثار بإسنا، تبين توجد حفرة دائرية الشكل قطرها حوالى 3 أمتار ونصف تقريبًا، بعمق نحو 9 أمتار، ويوجد بها بناء بالطوب الأحمر، وبأسفل الحفرة ناحية الشرق توجد فتحة قطرها متر ونصف تقريبًا بعمق 3 أمتار، وهذا الحفر يخالف قانون رقم 117 لسنة 1983، وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار للقيام بأعمال المعاينة بمعرفة مدير مكتب الآثار بإسنا بقيادة أحمد حسن أمين مدير آثار إسنا وأرمنت.