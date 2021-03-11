«رجال الأعمال»: المشروعات القومية لها دور في خفض معدلات البطالة

أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات والإنشاءات يشهد رواجًا خلال الفترة الحالية، فالمشروعات القومية التي تقوم الدولة بتدشينها سترفع من شأن مصر خارجيًا.وأضاف الزيات في تصريحات لـ«الدستور»، أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في زيادة حركة الصناعة وخاصة صناعة مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب، فضلًا عن مساهمتها ودورها في خفض معدلات البطالة في مصر عن طريق إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين المدن الذكية الجديدة ستؤدي إلي جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي يبحث دائمًا عن بيئة استثمارية جيدة ومواكبة للوقت الحالي.