3518 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 3 آلاف و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 408 آلاف و909 إصابات، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.أشارت الوزارة، في بيان الخميس، إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5230 حالة، في حين يرقد 938 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 303 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21886 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.