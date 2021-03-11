«الاتحاد الزراعي»: ارتفاع القمح عالميًا إلى 5 آلاف جنيه للطن

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ضرورة سرعة الإعلان سعر ضمان عادل لمحصول القمح وألاّ يقل السعر عن 850 جنيهًا للأردب قبل البدء في تسويق المحصول خاصة أن الأسعار العالمية حاليًا مرتفعة جدًا تصل إلى 5 آلاف جنيه للطن، وتقوم الدولة بالاستيراد بهذه الأسعار من الخارج.وقال حمادة، لـ«الدستور»، إن منظومة تسويق القطن هى الأخرى تحتاج إلى إعادة نظر، حيث تم تسويق المحصول هذا العام بأسعار متدنية لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية لزراعتها، فضلًا عما يبذله المزارعون من مجهود مطالبًا بعدم تهميش دور الاتحاد التعاوني الزراعي عند تحديد اسعار المحاصيل الزراعية.أضاف حمادة أن الاتحاد الزراعي هو الممثل الحقيقي للمزارعين فى مصر، كما أن القانون نص على أن الاتحاد الزراعي شريك رئيسي مع وزارة الزراعة في رسم السياسة الزراعية وكذلك يجب أن يكون له دور مشارك مع لجنتي الزراعة والري بمجلس النواب الشيوخ، مشددًا على ضرورة وجود حوار مجتمعي لكافة القوانين المتعلقة بالزراعة والري مع الاتحاد التعاوني الزراعي قبل إصدارها وتفعيلها.