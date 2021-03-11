نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الوضع في سوريا

أجري اليوم سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلي سوريا.وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن كلا الجانبين بحثا بشكل مفصل القضية السورية بما في ذلك الوضع علي الأرض والوضع الانساني والتسوية السياسية التي يتم مناقشتها في مجلس الامن الدولي موضحا أن كلا الجانبين أكدا علي أهمية دفع العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الامم المتحدة، وقفا لقرار مجلس الامن رقم 2254 والذي تلعب فيه لجنة الدستور دورا رئيسيا فيه.