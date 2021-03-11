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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفير الفرنسي: أسبوع القاهرة للصورة فرصة لبناء جسر تعارف مع المصورين المصريين

الخميس 11/مارس/2021 - 09:33 م
السفير الفرنسي بالقاهرة
السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه
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أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه أن مهرجان "أسبوع القاهرة للصورة" يعد فرصة لبناء جسر تعارف بين الجيل الجديد من المصورين المصريين والفرنسيين.

جاء ذلك خلال افتتاح السفير الفرنسي برفقة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، مساء اليوم الخميس لمهرجان "أسبوع القاهرة للصورة" المقام بجاليري "تاون هاوس" بوسط القاهرة.

وتفقد السفيران أجنحة المعرض، مشيدين بمستوى المشاركة، وأثنى السفير الفرنسي - في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المعرض - على تنظيم المهرجان بالقاهرة لاسيما في ضوء الإجراءات التي يفرضها فيروس جائحة "كورونا"، مشيرا إلى مشاركة ستة مصورين فرنسيين، مضيفا أن المهرجان يقدم الجيل الجديد من المصورين في مصر، معربا عن إعجابه الشديد بموقع إقامة المهرجان في قلب وسط القاهرة.

من جانبها، قالت نائب الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية ميشال انجلو إن السفارة تشارك لأول مرة في المهرجان، لافتة إلى الحماس والحرص الكبير على المشاركة بعد نجاح النسخة الأولى من "أسبوع القاهرة للتصوير".

ويستضيف المهرجان عددًا كبيرًا من المصورين المحترفين المتخصصين في الموضة والسينما والطبيعة.

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد وجهت الدعوة لثلاثة فنانين محترفين أمريكيين مصورين للمشاركة في فعالية أسبوع القاهرة للصورة، وتدعم السفارة النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للصورة الذي يشارك فيه خمسة خبراء تصوير أمريكيين في النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للصورة.

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