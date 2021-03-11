وزير الرياضة يزور مستشفى علاج السرطان بالأقصر

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء الخميس، مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري.شملت زيارة الوزير داخل المستشفى كلا من العيادات الخارجية، وحدة التصوير بالأشعة المقطعية، قسم الإقامة الداخلي للأطفال، قسم علاج اليوم الواحد، وذلك برفقة مجموعة من أطباء المستشفى.وحرص صبحي على زيارة مجموعة من الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بطاقم العمل بالمستشفى لسعيهم الدائم على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإدخال السعادة على قلوبهم طوال فترة تلقيهم العلاج.وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه هي الزيارة الثالثة له لمستشفى شفاء الأورمان التي تعد صرحًا كبيرًا يتلقي فيه أطفالنا من أبناء الصعيد العلاج من مرض السرطان بالمجان، مقدمًا التحية والتقدير للقائمين على هذا العمل الذي يحتاج من الجميع المساندة والدعم.