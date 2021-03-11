«السكة الحديد»: دورات تثقيفية للسيدات خلال شهر مارس

قالت هيئة السكة الحدي، إنها تعمل على زيادة توعية العاملين لديها من خلال منحهم دورات تثقيفية لزيادة الوعي والحفاظ على الصحة العامة لهم.أضافت الهيئة، خلال صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال شهر مارس ستوفر عددا من المحاضرات للعاملات فى الهيئة، لتعريفهن بكيفية الحفاظ على صحتهن وأهمية الكشف الدوري، لافتة إلى أنه سيتم تدريبهم أيضًا على كيفية التعامل مع الآخرين وخطورة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.