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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو بلبيس»: مبادرات الحكومة ساهمت في تشغيل عدة مصانع

الخميس 11/مارس/2021 - 10:02 م
المهندس عبدالله
المهندس عبدالله الغزالي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن محافظ الشرقية يلتقي مع مستثمري محافظة الشرقية كل شهر لمناقشة التحديات التي تواجه الصناع بالمنطقة والعمل على حلها.

وأضاف الغزالي في تصريح لـ«الدستور»، أن الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الدولة منذ بدء جائحة كورونا مثل خفض أسعار الفائدة ومبادرة تفضيل المنتج المحلى أدت إلى تشغيل العديد من مصانع مدينة بلبيس.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية مليئة بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تجعلها من أكبر المدن الصناعية والزراعية أيضا.

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