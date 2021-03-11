«مستثمرو بلبيس»: مبادرات الحكومة ساهمت في تشغيل عدة مصانع

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن محافظ الشرقية يلتقي مع مستثمري محافظة الشرقية كل شهر لمناقشة التحديات التي تواجه الصناع بالمنطقة والعمل على حلها.وأضاف الغزالي في تصريح لـ«الدستور»، أن الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الدولة منذ بدء جائحة كورونا مثل خفض أسعار الفائدة ومبادرة تفضيل المنتج المحلى أدت إلى تشغيل العديد من مصانع مدينة بلبيس.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية مليئة بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تجعلها من أكبر المدن الصناعية والزراعية أيضا.