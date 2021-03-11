تونس: انطلاق عمليات التطعيم ضد كورونا السبت

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، اليوم، أنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد السبت المقبل، بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية.وتوجه هشام مشيشي- حسب بيان رئاسة مجلس الوزراء التونسي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة- بالشكر للعاملين بمجال الصحة، لما بذلوه من مجهودات كبيرة منذ بداية جائحة كورونا وحتى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتطعيم، وتجهيز المراكز لتأمين عملية الانطلاق في حملة التطعيم.واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن الوصول إلى مرحلة التطعيم هو نتاج مجهود جماعي ساهمت فيه كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الصحية والخاصة.وأشار مشيشي إلى أن اهتمامات المواطن التونسي اليوم هي اللقاحات، وإصلاح البنية التحتية، ومشروع قانون المالية التكميلي، خاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، حسب البيان.