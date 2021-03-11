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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كوبري الشموت»: ما لا تعرفه عن مشروع القاهرة - إسكندرية الزراعي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:21 م
كوبري الشموت
كوبري الشموت
علا غزال
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تعمل هيئة الطرق والكباري على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال تطوير كوبري الشموت بطريق القاهرة - إسكندرية الزراعي، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من المعلومات عن تطوير الطريق:

• يدخل الكوبري ضمن خطة وزارة النقل لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.
• يتم إنشاء 10 كباري علوية على امتداد الطريق ضمن خطة التطوير وهى كباري (الشرقاوية وقلما الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيًا وعرب الرمل وطوخ طنبشا الذي تم الانتهاء منه وتشغيله تجريبيًا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) و(دسونس أم دينار)، وكفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) دسونس الحلفاوية للمشاه).

• ستُساهم تلك الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري

• تقوم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتنفيذه إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

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