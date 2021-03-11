الأمم المتحدة تحث على تلقي جميع الأفراد حول العالم لقاح كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتزامن مع مرور عام واحد على وصف كورونا بالوباء، إلى تطعيم جميع الأفراد حول العالم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال جوتيريش في تصريحات له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه بعد مرور عام واحد على جائحة كورونا "واجه عالمنا تسونامي من المعاناة"، مضيفًا أن الكثير من الأرواح فُقدت وتأثرت الاقتصادات والمجتمعات بشكل كبير.وأثنى جوتيريش على الأطباء في كل مكان لتفانيهم في عملهم خلال الجائحة.وعبّر جوتيريش في الوقت نفسه عن "قلقه الشديد" من عدم تلقي بعض الدول حول العالم لقاح فيروس كورونا.