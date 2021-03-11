تطعيم 4 ملايين و130 ألف مغربي بلقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المُستجد بلغ 4 ملايين و130 ألفا و606 أشخاص حتى اليوم.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن 50597 شخصا تلقوا اللقاح خلال الــ 24 ساعة الماضية، وأن 972079 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة منها 7 ملايين من لقاح (استرازينكا) المُصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصينى.وأكدت إجراء تحاليل للدم في المؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما والمسئولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف لمحاصرة تفشي سلالات الفيروس قبل خروج الوضع عن السيطرة.وأعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي، للفئة العمرية من 60 وحتى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.