رئيس الاتحاد الأفريقى يثمن مسعى مصر للتوصل لحل متوازن لقضية سد النهضة



أكد الرئيس تشيسيكيدي على حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.



أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي".ثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول الى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة كافة الأطراف.