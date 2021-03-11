الجيش اليمني يكشف الستار عن صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة جديدة

كشفت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة، إضافة إلى أنواع من الأسلحة الحديثة.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم، عن مصدر عسكري يمني قوله إنه تمت إزاحة الستار ضمن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية عن صواريخ باليستية جديدة من طراز "سعير" و"قاصم 2" وصاروخ "قدس 2" المجنح، وطائرات مسيرة جديدة من طراز "وعيد" و"صماد 4" و"شهاب" و"خاطف" و"مرصاد" و"رجوم" و"نبأ".وأوضح المصدر أنه تم عرض ألغام بحرية جديدة من طراز "كرار1" و"كرار2" و"عاصف 4" و"شواظ" و"ثاقب".