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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يجوز وضع أكثر من ميت في قبر واحد؟.. «الإفتاء» تجيب

الخميس 11/مارس/2021 - 09:57 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الإفتاء في ردها إن الأصل إفراد الميت بالدفن في القبر، وفي حال امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها، فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد، مع مراعاة الفصل بينهم بحاجزٍ ما أمكن.

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