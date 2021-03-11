ليبيا وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون النفطي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال النفط والغاز.وقالت المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في العاصمة (طرابلس) بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال النفط والغاز ومتابعة وتعزيز التعاون في مجال النفط مع الشركات البريطانية في مختلف المجالات والاستفادة من خبراتها.