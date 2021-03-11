2286 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم، تسجيل 2286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 270 ألفًا و656 حالة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 11 مليونا و202 ألف و305 مُصابين، عقب تسجيل 79 ألفًا و876 إصابة جديدة.وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 9 ملايين و913 ألفًا و739 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى مليون و17 ألفًا و910 حالات.