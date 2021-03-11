25 % من الأسر الألمانية بكرت مشترياتها بسبب تخفيض ضريبة القيمة المضافة

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن المواطنين في ألمانيا كانوا منفتحين على محفزات الاستهلاك التي وضعتها الحكومة الألمانية خلال أزمة كورونا.جاء ذلك في استقصاء أجراه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن عن برنامج المحفزات الذي أقرته الحكومة في يونيو الماضي.وأوضحت النتائج أن بعض المستهلكين كانوا يرون أن الاستفادة مما أطلق عليه علاوة الطفل للمشتريات كانت أكثر جاذبية بالنسبة لهم من الاستفادة من مزايا التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة.وأظهرت النتائج أن ما يتراوح بين 20 إلى 25% فقط من الأسر الألمانية كانت ترغب في تبكير مشترياتها بسبب تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وكانت تنظر إلى تخفيض القيمة إلى 16 و5% باعتباره حافزا إضافية للشراء.وأشارت النتائج إلى أن الأسر التي شملها الاستطلاع استخدمت علاوة الطفل المقدرة بقيمة 300 يورو لكل طفل في أغراض استهلاكية مثل الأثاث أوالأجهزة الكهربائية أو المشتريات الأخرى.واستخدمت أكثر من نصف الأسر التي حصلت على علاوات الأطفال هذه العلاوات بشكل كامل أو جزئي لأغراض استهلاكية.وأجرى المكتب استطلاعه في الفترة بين أغسطس حتى ديسمبر الماضيين، وخلال هذه الفترة قال ما يتراوح بين 55 إلى 60% من الأسر إنها استخدمت علاوة الطفل لأغراض استهلاكية.وأوضح نحو 20% من الأسر التي شملها الاستطلاع أنها استخدمت هذه العلاوة في سداد ديون.وإشار المكتب إلى أن استطلاعه في الشهور الخمس كان يسأل عن أوجه الاستفادة التي تعتزم الأسر استخدام هذه المحفزات فيها وعن تقييمها الذاتي لهذه المحفزات.و تعتزم الأسر الاستفادة من هذه المحفزات.