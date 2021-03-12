رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيهاب زكريا: مصر والسودان مصير واحد

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:22 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
أكد النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، على إصرار مصر والسودان على تفعيل التفاوض الدبلوماسي مع إثيوبيا إزاء قضية سد النهضة بما تمثله من انعكاسات نحو الأمن القومي المائي، مشيرا إلى الأهمية الشديدة التي انطوت عليها زيارة الرئيس السيسي للسودان، ثم أعقبتها زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له، أن التاريخ الإنساني شاهد على دور الحضارة المصرية في التطور النوعي الحضاري الإنساني التي نشأت في وادي النيل ومهدت للتقدم البشري، مشيرا إلى أن التلاعب البيئي له أثر خطير في استقرار المجتمع الدولي وله سلبيات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs التي تعمل علي تحقيقها الدول الرشيدة في صالح الإنسانية، مؤكدا أن قضية سد النهضة وصلت لمرحلة دقيقة يعكس تفاهما على أعلى المستويات، وموقف واضح مصري سوداني مشترك بأنه لا يجوز لإثيوبيا ملء سد النهضة بقرار أحادي دون اتفاق مع دولتي المصب والحفاظ على حقوق الجميع.

ولفت نائب الاسكندرية إلى التوافق المصري- السوداني، على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط فى تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.

وقال "زكريا" إن الرئيس السيسي استطاع الارتقاء تماما بالعلاقات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الماضية، بما يؤكد أن مصر والسودان هم واحد ومصير مشترك واحد.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رسمياً.. قناة الزمالك تُعلن رحيل باتشيكو

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

فوز فياريال على دينامو كييف 2 - صفر

مونشنجلادباخ الألمانى يجدد عقد مدافعه السويسرى إلفيدى

الننى يقود أرسنال للفوز على أولمبياكوس 3-1 بالدورى الأوروبى

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ثنائى العود «غسان ودينا» يعزفان «رحلة سلام».. الليلة

«البطريق الأسود» رواية عن مأساة اللاجئين السوريين للكاتب العراقى ضياء جبيلى

ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدار الأوبرا

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق