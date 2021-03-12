إيهاب زكريا: مصر والسودان مصير واحد

أكد النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، على إصرار مصر والسودان على تفعيل التفاوض الدبلوماسي مع إثيوبيا إزاء قضية سد النهضة بما تمثله من انعكاسات نحو الأمن القومي المائي، مشيرا إلى الأهمية الشديدة التي انطوت عليها زيارة الرئيس السيسي للسودان، ثم أعقبتها زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له، أن التاريخ الإنساني شاهد على دور الحضارة المصرية في التطور النوعي الحضاري الإنساني التي نشأت في وادي النيل ومهدت للتقدم البشري، مشيرا إلى أن التلاعب البيئي له أثر خطير في استقرار المجتمع الدولي وله سلبيات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs التي تعمل علي تحقيقها الدول الرشيدة في صالح الإنسانية، مؤكدا أن قضية سد النهضة وصلت لمرحلة دقيقة يعكس تفاهما على أعلى المستويات، وموقف واضح مصري سوداني مشترك بأنه لا يجوز لإثيوبيا ملء سد النهضة بقرار أحادي دون اتفاق مع دولتي المصب والحفاظ على حقوق الجميع.ولفت نائب الاسكندرية إلى التوافق المصري- السوداني، على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط فى تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.وقال "زكريا" إن الرئيس السيسي استطاع الارتقاء تماما بالعلاقات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الماضية، بما يؤكد أن مصر والسودان هم واحد ومصير مشترك واحد.