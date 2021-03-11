رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

رغداء حجازي، أحد الرسامات القلائل اللاتي ورثن فن الكاريكاتير، فهي ابنة الفنان جواد حجازي، وأحد الأسماء الواعدة في المشهد الإبداعي لفن الكاريكاتير، وعلى هامش ختام فعاليات الملتقي الرابع لرواد الكاريكاتير جاء حوارها لـ«الدستور»، والذي تسرد فيه تفاصيل العتبات الأولى لدخولها عالم الكاريكاتير.عن بداياتها مع فن الكاريكارتير تقول الفنانة رغداء حجازي: «جاءت بدايات مبكرة جدًا، منذ الطفولة وذلك بحكم عمل والدي الفنان جواد حجازي رسام كاريكاتير، كانت معرفتي بأهمية هذا الفن في هذا السن المبكر بمثابة بوابة سحرية على أسرار هذه اللغة الفريدة ورموزها ودلائلها وقوة تأثيرها في المجتمع والناس».وأضافت: «نشرت أول كاريكاتير لي في مجلة إقرأ السعودية التابعة لمؤسسة البلاد الصحفية، وكان يعبر عن الأحداث الجارية وقتها أثناء حرب الكويت والعراق».وعن البداية الفعلية لاحتراف فن الكاريكاتير تقول: «جاءت بداياتي عام 2014م، حيث نشرت أعمالي بالعديد من الصحف والمجلات المصرية المطبوعة مثل جريدة روزاليوسف، وجريدة الجمهورية، والأهرام المسائي، وجريدة الأهرام، ومجلة روزاليوسف، والعديد من المجلات والمواقع الإليكترونية».وبسؤالنا تأثير والدها الفنان جواد حجازي، قالت: «بحكم النشأة تأثرت كثيرًا بأعمال والدي وأسلوبه وأفكاره، حيث كان يميل للأفكار بدون تعليق، حيث أن الكاريكاتير لغة عالمية لا ترتبط ببلد محدد إذا ما اردنا التعبير عما نراه بقوة وصوت مسموع».ولفتت رغداء حجازي إلى أنها تأثرت بأعمال الفنان سمير عبد الغني، حيث كان أول من أخذ بيديها لعالم الاحتراف الحقيقي لهذا الفن.وعن الاحتفال بيوم الكاريكاتير المقرر انعقاده في 25 من مارس، تقول غداء حجازي: «حدث كبير يليق بمكانة مصر القوية في رعاية الفنون والثقافة على مدى العصور، وينسب كل الفضل لوضع الفكرة واختيار اليوم المناسب لها وبذل المجهودات الكبيرة كي تخرج للنور بشكل مميز للمؤرخ والباحث الاستاذ عبدالله الصاوي ومشروعه "ذاكرة الكاريكاتير"، حيث أنه وعلى مستوى العالم أجمع لا يوجد يوم للاحتفال بهذا الفن الذي يعتبر لغة من أقوى اللغات البصرية والفكرية للتعبير».وعن تكريمها في ختام الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، تقول رغداء حجازي: «هو إضافة كبيرة للساحة الفنية وإثراء مطلوب في هذه المرحلة لفن الكاريكاتير العربي، وقد جاء مختلفًا في دورته الرابعة بسبب جائحة كورونا، حيث تناولت معظم الأعمال كل ما يخص الإنسانية وما تعرضت له خلال الأزمة من وجهات نظر كاريكاتورية فلسفية مبدعة»، مشيرة إلى أن أعمال الرواد العرب هي بطل ساحة العرض، بما فيها من أسماء عملاقة لفنانين عظماء صنعوا التاريخ بكل حب وفن.وعن تزامن موعد إقامة الدورة الرابعة من الملتقى في هذا العام مع شهر مارس «شهر المرأة»، قالت: «لفتة طيبة مدهشة حيث تم تكريم فنانات الكاريكاتير المصريات، تقديرًا من الملتقى للدور الهام للفنانة المصرية في مجال الكاريكاتير المصري والعربي».وعن دور وأهمية فنانات الكاريكاتير، قالت: «صارت المرأة صاحبة بصمة ورؤية مختلفة تعبر عن قضايا المجتمع من وجهة نظر النصف الآخر.. فلم يعد فن الكاريكاتير بمعزل عن الريشة الناعمة في ظاهرها والقوية الصلبة في باطنها».وأوضحت أنه: «ما زالت ريشة المرأة في مجال الكاريكاتير هي قوة فكرية ناعمة تحفر بصمة مميزة في التاريخ، بما يصنع التوازن المرغوب لرؤية فن الكاريكاتير كمصباح ضوء ناقد مسلط على كل سلبيات المجتمع ليكشفها ويخرجها على السطح أمام الناظرين».