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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمات النقابية» تنعى ضحايا حريق مصنع العبور

الخميس 11/مارس/2021 - 09:08 م
ضحايا حريق مصنع العبور
ضحايا حريق مصنع العبور
دعاء جابر
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نعت دار الخدمات النقابية والعمالية، عمال أحد مصانع الملابس الجاهزة بحي إسكان الشباب بمدينة العبور، والذين لقوا مصرعهم نتيجة لحريق هائل شب صباح اليوم بالمصنع.

وأشارت الدار، إلى أن المعاينة الأولية للمعمل الجنائي تشير إلى أن سبب الحريق جاء نتيجة خروج غازات من مواد كيميائية بمخازن المصنع تسببت في حدوث انفجار هائل، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 20، والمصابين 24 حتى الآن، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي ومستشفى السلام.

وناشدت الدار، مكاتب القوى العاملة على مستوى محافظات مصر، بممارسة دورها الرقابي وتأكدها من اتباع المصانع لقواعد السلامة والصحة المهنية، والتأكد من وجود نظم وأدوات إطفاء وإنذار الحريق، لتجنب حدوث تلك الكوارث.

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