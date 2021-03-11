بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

تكتسب الحاجة إلى فهم أبعاد الخطاب الأصولى ومُنطلقاته الفكرية والنظرية أهمية متزايدة فى الوقت الراهن، مع تعاظم نيران العنف والإرهاب التى يتكئ مشعلوها على نصوص دينية، سواء فى القرآن أو الحديث أو القراءات الفقهية القديمة. من هذا المُنطلق يأتى كتاب «التفكير والتكفير فى الفكر الأصولى»، الصادر عن دار «رؤية للنشر والتوزيع»، للباحثة التونسية بثينة الجلاصى، كحلقة أساسية فى مشروع يحتاج إلى مزيد من الجهود النقدية الفكرية. يُعد الكتاب جزءًا من مشروع تعمل عليه الباحثة التونسية، للتعرف على أبعاد الخطاب الأصولى ومحنته، والذى بدأ مع كتابها «النص والاجتهاد: من تقديس النقل إلى تسريح العقل»، ثم كتاب «النص والقياس: من اختلاف التفريع إلى ائتلاف التأصيل»، الذى ركزت فيه على آلية استناد الفقهاء إلى القياس فى أحكامهم، وأوجه العلل التى تعترى ذلك، بما يؤدى إلى تغييب الأصول لتحل محلها الفروع. وفى كتابها الثالث «آليات القراءة وسُلطة التناص فى الخطاب الأصولى» تعرضت الباحثة إلى طبيعة توظيف النصوص البلاغية والكلامية واللغوية فى نسيج النص الأصولى، لتواصل مشروعها فى تفنيد وتفكيك أسانيد الأصوليين وأساليبهم فى كتابها الأحدث «التفكير والتكفير فى الفكر الأصولى».توضح الباحثة فى كتابها أن وجوه محنة العقل الفقهى كثيرة؛ منها ما يتصل بالفحوى، ومنها ما يشمل المنهج، ومنها ما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات. هذه الوجوه أسهمت فى تكلس المادة الأصولية وعدم تطورها منذ نشأتها إلى اليوم، وفى ظل ذلك الوضع تبرز الحاجة إلى مشروع تنويرى يصل قضايا الإنسان المعاصر بالقيم الكونية وبوضعه التاريخى الراهن، عبر البحث عن المشترك الإنسانى ومراعاة المصلحة، إيمانًا بأن الإنسان هو المحور الأساسى لكل تشريع، وأن الواقع هو المحك فى إقرار تشريعات تخدم القيمة الإنسانية.وتفيد بأن مراجعة المدونة الفقهية وكشف خطابها ومرجعياتها بات ضرورة لدحض الحجج التى يستند إليها الخطاب الأصولى السلفى، وتبيان ذلك التداخل بين ما هو سياسى وما هو فقهى فيها؛ فدراسة تلك المدونة تكشف الخلفيات السياسية للأحكام الفقهية والسياقات التى ارتبطت بها، كما تُبرز الاستراتيجيات المُنظمة فى ذهن المكفر فى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية.وعبر عدد من الدراسات، تشير الباحثة إلى استراتيجيات يستند إليها الخطاب الأصولى، على رأسها رفض وإقصاء المُختلِف، من خلال تهويل خطابه أو تهوينه، وهو ما بينته من خلال دراستها لكتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» للفقيه ابن حزم، بالكشف عن الأساليب التى اتبعها ابن حزم فى سخريته من المُختلِف عنه.فى الكتاب المذكور آنفًا، ترصد «الجلاصى» السبل التى اتبعها الفقيه فى دحض حجج الآخر ومُنطلقاته الفكرية، إذ عمد إلى المجادلة والسخرية ومخاتلة «مراوغة» الخصم فى المناظرات، وإيراد أساليب ساخرة تصل إلى درجة السب، وذلك بهدف تهوين الخطاب المُخالف. وبتتبع سياق الخطاب ومقامه وتقصى الأساليب اللغوية والصور البلاغية، تُبين الباحثة الخطط التى يوظفها الفقيه للتعبير عن موقفه الساخر من الطرف المقابل، ودلالة ذلك فى التعبير عن نفسية المُتكلم فى مواجهة المواقف المختلفة والمتهافِتة فى نظره، وهى نفسية تكشف عن عدم احتمال منطق الخطاب المضاد.تتطرق الباحثة إلى القضايا التى ركز عليها ابن حزم فى خطابه، على رأسها قضايا الاجتهاد والتباسه بخمول الفكر وعدم التدبر فى آيات القرآن وسُنة النبى، بالإضافة إلى القياس والتباسه بالظنيات، وفى تناوله لتلك القضايا عمد الفقيه إلى توريط الخصم بوضعه أمام أمرين خطيرين؛ إما الكُفر أو التناقُض.ومن جهة أخرى، تُحلل الكاتبة اهتمام الفقيه الأصولى فخرالدين الرازى فى كتابه «المحصول فى علم الأصول» بنظرية التلقى، ومستويات القراءة المختلفة، وهو ما يبين اهتمامًا فى خطابه بآليات التأثير فى القارئ واستمالته، كى يمنح خطابه مستوى أكبر وأعمق من التأثير، ما يجعل المُتلقى يتبنى أفكاره بيسر.تغوص الباحثة فى مدونات التراث الفقهية لاستكشاف المزيد من أدوات الخطاب الأصولى ومُنطلقاته، فتدرس «المقدمات اللغوية» فى النص الأصولى، لتستنتج منها أن غرض الأصولى الوحيد فى مدونته هو طلب الدلالة من خلال الاحتكام إلى قوانين اللغة وآلياتها ومعرفة جميع وجوهها واستعمالاتها، ليعمد إلى القطع فى ممكناتها كى لا تتعدد وجوه التأويل ويغيب الحسم فى المعنى المُراد.وفى دراسة أخرى، تتتبع منطق الاستدلال فى مدونات التراث، فتعقد «الجلاصى» مقارنة بين منهج الاستدلال عند ابن رشد والمازرى، لتبرز طريقة التفكير فى أمهات القضايا فى الفكر الإسلامى، خاصة أن الفقيهين شهدا الفترة الزمنية نفسها وهى القرن السادس للهجرة، لتستعرض عبر ذلك المفاهيم والمصطلحات المُلتبسة بكل عصر وسُبل تعامل الفقيه مع مصادر التشريع، سواء أكان تقليدًا أو اجتهادًا، وفقًا للعصر الذى يعيش فيه.المنطلقات الفكرية التى يستند إليها التكفيريون فى خطابهم، سواء الخطاب الراهن أو الكامن فى كتب التراث والمدونة الفقهية لم تشهد تحولات مفصلية أو جذرية، ومن ثم يكتسب تفكيكه أهمية كبرى فى ظل ما ينتج عنه من خراب ودمار فى العالم أجمع، ومن تشويه لصورة الدين وطبيعته على الجوانب الأخرى.تكشف الباحثة عن منطلقات الخطاب الأصولى السلفى فى الوقت الراهن وأسسه التى تمتد إلى التاريخ الإسلامى القديم، فتلفت إلى أن عقيدة «الولاء والبراء»، التى يستند إليها التكفيريون فى الخطاب الأصولى السلفى ليست بكرًا أو بدعًا، وإنما تمتد جذورها فى التاريخ الإسلامى السياسى إلى القرن الأول مع الخوارج، ومن ثم تشرع فى تحليل مصطلحات ومفاهيم تخفى فى طياتها بنية فكرية ورؤية تاريخية معينة وتتصل بالمشاغل الدينية أو الثقافية الاجتماعية، فضلًا عن دراسة تاريخ الأفكار عند فرق معينة باعتبارها تراكمات تتشكل حسب السياق الاجتماعى الثقافى أو السياق النفسى الدينى أو النفسى الاجتماعى.وتقول: تكمن خطورة التأصيل فى المقالات الجهادية فى بعدها الحجاجى وما يوفره من طاقة إقناعية تستفز الأبعاد المقدسة فى النص الموظف لما لها من تأثير فى الضمير الجمعى للمسلمين، لا سيما فى هذا الظرف التاريخى الحضارى الذى تبحث فيه الذات المسلمة عن تجذير هويتها الإسلامية وموقع لها بين الأمم المتقدمة.وفى سبيل تفكيك ذلك البُعد الحجاجى، تلجأ الباحثة إلى النظر فى مبانى النص التأصيلى المعتمد ومضامينه، سواء أكان القرآن أو السنة أو الأقوال المأثورة أو أقوال العلماء، لتكشف عن أساليب ومغالطات توظيف النص الدينى فى الخطاب السلفى لا سيّما فى تأصيلهم لأفكار تكفيرية بالاعتماد على آيات وأحاديث وأقوال للفقهاء.ومن خلال مقاربتها لبيانات «أنصار الشريعة» فى تونس، كنموذج على الخطاب الأصولى الراهن، تُبيّن أن خطابهم ينتقى النصوص التى تخدم أفكارهم ويُقصى السياقات الخارجية والداخلية التى أنتجتها، مما يحصر وظيفة هذه النصوص فى التبرير والتعليل والتوجيه، وهو ما يكشف عن أن الغاية فى خطابهم لا تكمُن فى البحث عن حقيقة المعنى ودلالة الشرع بقدر ما تكمن فى اتخاذ هذه النصوص وسيلة للإقناع والتأثير وآلية للتبرير والتعليل. ومن أبرز خصائص الخطاب السلفى الذى توضحه الباحثة فى كتابها، تكرار الحجج والاستشهادات الواردة فى كتب منظرى الجهادية السلفية، وتبنيها دون الانتباه إلى دلالة المعنى فيها ومقصود الشارع منها، وتكديس الحجج القرآنية والحديثية وتكثيفها، ما يعنى أن خطابهم مفرغ من الأبعاد الإقناعية ولا يستمد منطقًا عقليًا وتأثيريًا إلا باستحضار الآيات القرآنية والنصوص الحديثية بوصفها سلطة خطابية ورمزية. وتفيد بأن جل النصوص المستند إليها الخطاب الأصولى مرتبطة بسياقات ماضية تحدد الدلالات والمعانى، ولا يمكن قياسها على مثيلاتها أو تجاوز معانيها إلى سياقات أخرى، ومن ثم فإن إحياء هذه السياقات فى زمان مختلف غير ممكن.