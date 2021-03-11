حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

يتناول الباحث العراقى حيدر الأسدى، فى كتابه «العقل الأصولى من التقليد إلى النقد»، الصادر حديثًا عن دار «رؤية للنشر والتوزيع»، جملة من الموضوعات المتصلة بما يُنتجه العقل الأصولى من أطروحات وأفكار، ويُقارِبها فى إطار نقدى عبر وضعها فى سياقها الفكرى والعلمى والثقافى والاجتماعى الذى أُنتجت فيه، طارحًا رؤيته لتجديد الخطاب الفقهى وتخليصه من عثراته. ثمة العديد من المآزق المُتصلة بالمدونة الفقهية لم تتلاش رغم الجهود التجديدية التى ظهرت على مدار القرنين الماضيين، ويُرجع الباحث ذلك إلى افتقارها لتشخيص المأزق الحقيقى وانسداد الآفاق اللذين انتهى إليهما الفقه، وكذلك المقاربات التبسيطية التى تتجاهل الإفادة من مناهج العلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة.عوامل عدة أسهمت فى بلورة أزمة العقل الفقهى التى باتت مُركّبة بدرجة كبيرة، فمن جهة، يستند الخطاب الفقهى الراهن إلى مقولات ماضوية لم تعد تصلح للوقت الحالى، فى ظل ضعف الاجتهاد الفقهى وعجزه عن مواكبة حركة الواقع. ومن جهة أخرى، تأثّر الخطاب الفقهى بالفتور الثقافى والعلمى للأمة والميل نحو الجمود والتقليد؛ ما جعله مُعززًا بثنائية المُقدّس والمُدنس التى أسهمت فى ولادة خطاب إقصائى وأُحادى داخل منظومة الفقه الإسلامى.يقدِّم الباحث رؤيته النقدية لما قدّمته الحركات الإصلاحية الإسلامية على مدار السنوات الماضية، فيشير إلى أن المرحلة الأولى «كما عند محمد عبده ورشيد رضا» بدأت بحذر وصوت خفيض لا يخدش عقلية التمسك بكل شىء على أنه مقدس وثابت، أما المرحلة الثانية فقد أدرك أصحابها أن الإصلاح لا بد أن ينطلق من الأرضية الفكرية التى تنطلق منها الأمة والمجتمع، وليست هناك حاجة لتجديد الاجتهاد الفقهى «كما نجد عند حسن البنا وسيد قطب»، فيما قام رواد الإصلاح فى المرحلة الثالثة بمهمة مزدوجة تتمثل فى البناء الفكرى والثقافى لفكر المسلمين ومناهجهم، ووضع آلية للتعامل الإسلامى مع النتاج الحضارى الغربى عبر مشاريع نقد العقل الإسلامى والعربى وتحديث الفكر الإسلامى.يستعرض الباحث عددًا من المغالطات التى يستند إليها التكفيريون فى أطروحاتهم، ومنها مفهوم الابتداع الذى باتوا يلصقونه بكل من يختلف عنهم، رغم كونه مرتبطًا بمحددات وضوابط تتصل فى الأساس بإدخال ما ليس من الشرع فى الدين، فيلفت إلى أن تحقق مصداق البدعة فى الفعل يلزم وجود ثلاثة قيود: أن يكون تدخلًا فى الشريعة وتصرفًا فيها عقيدة وحُكمًا، وأن تكون هناك شائعة بين الناس، وألا يكون هناك أصل على المشروعية.وينوّه الباحث بأهمية مراجعة مثل تلك المفاهيم وتمثلاتها لدى التكفيريين لا سيما وأن التصور السائد حول مفهوم مثل «الابتداع» قد يضلل عن حقيقة أن الشريعة الإسلامية لا تُعارِض الاجتهاد والإبداع فى الفقه والعلوم، ولا تُمانِع فى التوصل إلى رؤى جديدة من مصادر الدين للمشكلات الإنسانية على مر العصور.من الأفكار المغلوطة التى يتعرض لها الكتاب، والتى يُبنى عليها فكر التكفيريين والجماعات المتطرفة، العقيدة الاصطفائية والقول بالفرقة الناجية وفوضى الفتاوى والتقسيم التاريخى الفقهى لجغرافية العالم والحاكمية التى قادت إلى تقسيم المجتمعات وسيادة التكفير، وهى جملة من الأفكار أسهمت فى تغييب روح المواطنة والرغبة فى إلغاء الهويات المجتمعية الأخرى.هنا يشير الباحث إلى أن الحركات الأصولية التكفيرية تعتمد منهجًا حرفيًا فى تفسير النصوص الشرعية والتمسك بها بشكل مجتزئ وانتقائى دون التفات إلى مراعاة أسباب النزول والقرائن المهمة لفهم النص، ومن ثم يعمدون إلى اقتطاع النص من سياقه.ويقول فى هذا الصدد: ما لم يبدأ التعامل الفكرى المُمنهج مع ظاهرة التيارات الأصولية فستظل الدائرة تأخذ فى الاتساع، فقد نظرت هذه الحركات إلى القوة والعنف بأسلوب تبريرى يهدف إلى إضفاء الشرعية وإلغاء الهوية الجماعية للمواطنين فى الدولة الواحدة، وتدرج العقل الأصولى من إلغاء العقل إلى الاكتفاء بنصوص مقتطعة ومُجزئة إلى التكفير، ثم ممارسة العنف بحق الأفراد بمختلف انتماءاتهم.بعد تنامى الإسلام السياسى ووصوله إلى السلطة فى بلدان عربية، برزت إشكالية الدين والدولة فى العالم العربى، وفى حديثه مع «الدستور»، يُفيد «الأسدى» بأن هذه الجدلية بين الدين والدولة عند المسلمين نابعة من عدم حسم موضوع الدولة ونظرياتها فى التراث والتاريخ الإسلامى، فصِلة الإسلام بالدولة هى صِلة موضوعية تاريخية، بمعنى أن الظروف والأحداث ومجريات التاريخ هى التى أحدثت إقامة دولة، ولو بمعنى معين. كما أن الدين والدولة كلٌ مترابط ومن صميم العقيدة والشريعة الإسلامية.ويتابع الأسدى: لدى تتبع بعض التجارب نجد فى بعضها نوعًا من المؤسسة التى تحاول مواكبة التطورات، متكئة على بعض النظريات الاجتهادية من قبيل منطقة الفراغ التشريعى، فيما نجد تجارب أخرى تكاد تكون مُنفصلة عن الواقع بروح ماضوية لا يمكن قبولها، ولعل هذا الابتعاد والانفصال عن المجتمع وعدم المواكبة لتطور الحياة وتسارعها من أقرب المشكلات التى تُواجه هذا الطرح.يعرج الباحث فى كتابه نحو تبيان سُبل إصلاح الفكر الإسلامى فى الوقت الراهن، والتى لن تتم برأيه سوى بإيجاد نمط حضارى يختلف إلى درجة ما عن الأنماط الحضارية السابقة عليه، قوامه التجديد والتغيير وفهم المقدس فهمًا صحيحًا والمعالجة المعيارية للفهم الماضوى للنص.وينوه بضرورة تسليط الضوء على جملة من المؤاخذات العلمية النقدية على التفكير الإصلاحى وتشخيص أسباب الخلل، والارتداد المُعاكس الذى نتج عنه والمُتمثل بالتيارات التكفيرية السائدة اليوم، والذى جاء نتاج اعتماد آلية غير مناسبة لتصحيح الفهم الخاطئ لروح الإسلام، وتعزيز سلطة رجال الدين الذين انتحلوا دور قيادة الدين، فضلًا عن الإخفاق فى تقديم رؤية واضحة لتحديد علاقة المجتمع الإسلامى بالغرب.وفى حديثه مع «الدستور»، تطرّق «الأسدى» إلى ضرورة توظيف العلوم الإنسانية فى فهم وتأويل النص الدينى بقوله: «بالاعتماد على مناهج التأويل المعاصرة يمكن أن نتجاوز المنعرج الفكرى الذى تمر به المنطقة والعالم، فالتأويل المنضبط بإمكانه أن يسعفنا فى التخلص من فوضى الإفتاء والآراء التى شكّلت منبعًا لتفشى روح الانتقام وإشاعة خطابات الكراهية».ويضيف: مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة تأخذ بنظر الاعتبار مركزية الإنسان ضمن أهدافها الأساسية، ويمكن اعتماد ذلك فى الخطاب الدينى، دون أن يكون على حساب البعد الأخروى الذى يعتقد به الإنسان المؤمن، فهذه العلوم يمكن بها تجاوز الغربة التى يمر بها الخطاب الدينى.ويوضح «الأسدى» أن فتاوى الفقهاء جاءت ضمن فضاء الثقافة والحضارة الإسلامية، وهى ترتكز- فى الغالب- على قبلياتٍ ومقولاتٍ معينة، ضمن سياق ثقافى وحضارى محدد، وينبغى أن تكون للفقهاء صلة مباشرة وواضحة بالفلسفة وعلوم الإنسان أو النظريات الاجتماعية المعاصرة، فالفقيه لا يستنبط الأحكام مستعينًا فقط بعلم أصول الفقه، وإنما تتداخل أحيانًا أيديولوجيا الفقيه كفردٍ، وكذلك رؤيته الخاصة لقضايا الإنسان والمجتمع والعدالة والسياسة وغيرها من المجالات الاقتصادية والصناعية، وكذلك تتداخل بعض القيم والأخلاقيات فى صياغة آرائه وفتاواه الفقهية.فى السياق ذاته، يلفت الباحث فى كتابه إلى أهمية التكامل بين علم الأخلاق وعلم الأصول، مشيرًا إلى أن «تكامل علم الأخلاق مع أصول الفقه يُفيد فى اشتمال الأخلاق على الأصول، فالمقصدية المحيطة بهما تجعل الأخلاق تُشرف على منازع الأصوليين فى تقرير الأصول وتقعيد الاستنباط، ويتعزز هذا التكامل عندما تؤسس المنهجية الأصولية منطقها التعليلى حول دلالة المقصد جاعلة من التعليل نيلًا للمصلحة، ومن ثم تمكن من غرضية قاعدتها وجوب تحصيل الصلاح فى الممارسة الشرعية».جانب أساسى من جوانب تجديد الفكر الإسلامى يتعلق بفهم النص الدينى فى ضوء متغيرات الواقع وقضاياه وإشكالياته، فالقرآن جاء فى إطار واقع محدد كى يُقر شرائع تُصلح ما هو غير مستقيم وتُقر ما هو ملائم وفق مسار من التفاعل.ينوّه «الأسدى» فى كتابه بأن التعرف إلى الحراك التاريخى للنص عنصر محورى فى نظامه الدلالى ومنطقه الداخلى، وهذا يمكن الكشف عنه بمعرفة عموم الأسباب المشارِكة لكل الآيات والكشف عن الوحدة الزمانية الجامعة بين صور الواقع الجزئية، واستخلاص منطق تتابع الأحداث وتداخلها للكشف عن منطق القرآن الداخلى ورؤيته.ويُشدِّد الباحث على أن الخروج من المأزق الحضارى الراهن ونفق الأصولية المُظلِم يحتاج إلى إتقان لغة الحوار وقراءة الواقع، والتأكيد على مرونة التشريع الإسلامى واستيعابه لكل ما يطرأ من وقائع، وأهمية استيعاب الجزئيات اللامتناهية لكليات الشريعة المتناهية، وذلك عبر التفريق بين مرجعية ما هو ثابت فى تكوين الإنسان والواقع ومرجعية ما هو متغير.