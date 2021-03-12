محمد إمام يعلن عرض مسلسله «النمر» على أبوظبى

أعلن الفنان محمد عادل إمام شراء قناة أبو ظبي الإماراتية لمسلسله الجديد "النمر"، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشتها.ونشر "إمام" صوره لبوستر تشويقي للعمل وضع عليه صورته ضمن أحداث المسلسل، وعلق عليه عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلًا: "النمر على أبو ظبي في رمضان".ويقوم "إمام" بدور حرامي يعمل في الصاغة مع بيومي فؤاد ومحمد رياض والذي يقوم بسرقتهم في الأخير.المسلسل الجديد من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن بطولة النجوم، محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمد رياض.