رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ولية العهد السويدية وزوجها بكورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:33 م
ولية العهد السويدية
ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال
وكالات
طباعة
قال القصر الملكي السويدي اليوم، إن ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال دخلا الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

وأضاف البيان أن فيكتوريا 43 عاما ودانيال 47 عاما ظهرت عليهما أعراض انفلونزا خفيفة لكنهما في حالة جيدة في ظل هذه الظروف.

وتم فحص الزوجين أمس الأربعاء، وتم عزلهما مع طفليهما الأميرة إستل والأمير أوسكار.

وبدأ طبيب العائلة المالكة جهوده لتتبع سلسلة العدوى. وبسبب تلك العدوى، لم يتمكن الزوجان من حضور حفل تذكاري متلفز في كنيسة قصر دروتنينجولم، خارج ستوكهولم مباشرة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة أول حالة سويدية بسبب الجائحة.

وحضر القداس الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا.

وتم تطعيم الملك والملكة في وقت سابق من هذا العام.

وثبتت إصابة شقيق فيكتوريا، الأمير كارل فيليب - الرابع في ترتيب ولاية العرش - وزوجته الأميرة صوفيا، في أواخر نوفمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز