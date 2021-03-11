الحماية المدنية تكرم محافظ الغربية في اليوم العالمي للدفاع المدني

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه العميد وسام ملاك معوض مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية والعقيد محمد الزفتاوي، وذلك لتقديم الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية بالغربية لمساهمتهم في الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة ومواطنيها من خلال التعامل بحرفية في أوقات الكوارث الطبيعية والبشرية، وذلك في إطار اليوم العالمي للدفاع المدني.وعلى هامش الزيارة قدم العميد وسام درع الحماية المدنية لمحافظ الغربية وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم رجال الحماية المدنية وتطوير المنظومة من خلال توفير المعدات والأجهزة اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.كما قدم المحافظ درع المحافظة للعميد وسام تقديرًا لتفانيه في نجاح العمل خلال الأزمات الماضية.