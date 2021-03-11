شعبة الدواجن: مصر لديها مخزون لتغطية السوق خلال شهر رمضان

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن هناك انخفاض في أسعار الدواجن خلال الثلاث شهور الأخير.وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الدواجن بسبب قرب شهر رمضان.وأوضح أن مصر تمتلك مخزون استراتيجي من الدواجن لتغطية السوق المحلي خلال شهر رمضان ولن تشهد أسعار الدواجن ارتفاع خلال الفترة المقبلة.