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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة وزير الصحة السلوفاكي بسبب تعامله مع جائحة كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:24 م
استقالة وزير الصحة
استقالة وزير الصحة السلوفاكي
وكالات
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استقال وزير الصحة السلوفاكي ماريك كراجتشي، اليوم، بعد انتقادات من مختلف الأطياف السياسية بشأن طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

ويتهمه منتقدوه بالافتقار إلى الاستراتيجية والفشل في السيطرة على المرض.

وجاءت الانتقادات من داخل الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب، وكذلك من المعارضة ووسائل الإعلام.

وقال كراجتشي للصحفيين في خطاب مؤثر "لسوء الحظ، جعل حزبا الائتلاف الأصغر حجما بقاءهما في الحكومة مشروطا باستقالتي".

وأعلن رئيس الحكومة الشعبوية المحافظة، إيجور ماتوفيتش، أن زميله في الحزب سيتنحى بمجرد أن يتضح من سيخلفه.

وقبل أيام قليلة، دعا وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء ريتشارد سوليك، ماتوفيتش إلى التنحي.

وشارك كراجتشي، طبيب قلب الأطفال في جمعيات مسيحية قبل خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020 على قائمة ماتوفيتش.

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