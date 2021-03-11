السكة الحديد تكرم أحد الفنيين لانضباطه في العمل

كرم أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد إيهاب الفحل، الخميس، فني سلامة وجودة بقطاع السلامة والجودة نظير مجهوداته في العمل وانضباطه وتفانيه في اتمام الأعمال الموكلة إليه، وذلك في إطار حرصه الدائم على تحفيز العاملين المميزين لدفعهم وحث زملائهم لبذل المزيد من الجهد.كما أكد رئيس الهيئة، خلال صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تمنياته للعاملين بمزيد من النجاح والتقدم بما يصب في مصلحة العمل ولأجل الوصول بالمرفق بسواعد أبنائه المخلصين لما ننشده جميعًا وينتظره مرتادي المرفق من متلقيّ الخدمة.