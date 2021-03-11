«الدستور» تتجول فى محافظات حياة كريمة «1».. نهضة بجميع المجالات

المحافظ:تحقيق أحلام 130 ألف مواطن.. والصرف الصحى أولوية

منسق المبادرة:حصر المنازل لإعادة تأهيلها مرة أخرى

صافى:البيوت متصدعة بسبب المياه الجوفية

إبراهيم:نعلق آمالنا على الرئيس ونثق فيه

الحاجة وحيدة:«ربنا يجازيك خير يا ريس»

عبدالله:السيسى أخرجنا من ظلمات الفقر إلىنور الحياة

السيد:إنشاء مركز طبى ومجمع مدارس أهم المطالب

عمار:فصول لمحو الأمية بالقرى والنجوع

ناجح:المبادرة جاءت فى الوقت المناسب

.. ومحسن:تهتم بالمناطق البعيدة عن المدن

نهضة شاملة بجميع القطاعات تحدث حاليًا فى قرى مركز برج العرب القديم بالإسكندرية، إذ تنفذ مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروعات تخدم آلاف الأسر، بالتزامن مع تعاون مثمر بين أجهزة المحافظة ومسئولى المبادرة، فالكل يسعى لمنح المواطنين الحياة الكريمة التى يستحقونها.الأهالى الذين سيرتاحون أخيرًا من أزمة الصرف الصحى، لأن المبادرة ستنشئ لهم محطتى معالجة ورفع وستطور المدارس والوحدات الصحية وترمم المنازل- شكروا الرئيس السيسى الذى يحقق أحلام الفقراء، ويؤكد أن الدولة المصرية الحديثة ترعى أبناءها وتعمل لصالحهم.«الدستور» تستعرض فى السطور التالية ماذا يجرى داخل المحافظة من تطوير ضمن المبادرة، وتستعرض أمنيات وطلبات الأهالى؟قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروعات التطوير التى تنفذها مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز ومدينة برج العرب القديمة تخدم ١٣٠ ألف مواطن، فى ٧٥ قرية أم وتابعًا ونجعًا، إذ يشمل التطوير مدينة برج العرب القديمة و٣ وحدات محلية: «بهيج وأبوصير والغربانيات»، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لها و٥ نجوع.وأضاف «الشريف» أن عملية التطوير ستبدأ بحل مشكلات الصرف الصحى، عبر إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع تخدمان المنطقة بالكامل، وسيجرى- كذلك- مد خطوط جديدة لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضى لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، بالإضافة إلى تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من ١٠٠٠ عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها.وواصل: «سيجرى- أيضًا- دعم القطاع الصحى، عبر إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقرى والنجوع، فضلًا عن دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس، وخاصة للمرحلة الثانوية، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ ٣ ملاعب خماسى، وإنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد وحدة الطب البيطرى وإمدادها بالمعدات اللازمة».وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسى، ومدينة للأنشطة الاجتماعية ودار إيواء للأيتام ودور لكبار السن، كما سيشمل التطوير تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومى لتغطية الترع.والتقى محافظ الإسكندرية أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالإسكندرية، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، ومتابعة بدء تنفيذ أعمال التطوير التى تنفذ على أرض الواقع فى قرى برج العرب القديمة، مطالبًا إياهم بأن يكونوا عين المحافظة لنقل احتياجات ومتطلبات أهالى القرى على أرض الواقع.ذكر محمد شعبان، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية، أن التطوير داخل القرى سيبدأ بمشروعات البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة شبكتى المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا دراسة الأماكن التى سيجرى تنفيذ المشروعات بها.وأضاف «شعبان» أن العمل بجميع المشروعات يجرى بالتوازى، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعمل على رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية بالقرى ودراسة زيادة أعدادها، وحصر المنازل التى تستحق الاستفادة من «سكن كريم»، وإدراج أسماء المستحقين بالمبادرة لتنفيذ أعمال الترميم للمنازل التى تحتاج ذلك.قال صافى عبدالله، أحد أهالى قرية الغربانيات المركزية ببرج العرب، إن أهالى القرية عانوا لسنوات طويلة، دون أن يشعر بهم أحد، من التصدعات وانهيار الطرق والمنازل بسبب المياه الجوفية التى تؤدى لهبوط أراضى القرية، وتتسبب فى انهيار المنازل، فضلًا عن عدم وجود خدمات أو وحدة صحية، حتى إن المدارس أصبحت آيلة للسقوط.وأضاف: «أعمل باليومية، ولدى ٤ أبناء جميعهم فى الدراسة، وأعانى كثيرًا مثل غيرى من تصدع جدران المنزل وسقوط مياه المطر من السقف الخشبى، ومثل كثير من المنازل لا نستطيع بناء أسقف خرسانية، لأن الأرض لن تحتمل ذلك».وتابع: «عندما تم إدراج ترميم منزلى ضمن مبادرة حياه كريمة شعرت بأن الأمل عاد من جديد، وأنى سأستطيع أن أربى أطفالى فى بيئة آدمية، وفى منزل تتوافر به متطلبات الحياة الجيدة، وأشكر الرئيس السيسى لأنه أب يفكر فى شعبه وأهالى الريف الذين أُهملوا لسنوات طويلة».رأى إبراهيم محمد عبدالرحمن، أحد أهالى نجع الجويرة التابع لقرية الغربانيات العرب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل طوق نجاة للأهالى والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن العديد من أهالى القرية يعانون من مشكلة تصدع وانهيار جدران المنازل، نتيجة غياب خدمة الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشكلات متعددة تتعلق بعدم توافر الكهرباء ومياه الشرب النظيفة.وأضاف: «أنا موظف على قد حالى، وأعمل بشركة مياه الشرب، ومثل غيرى من أبناء نجع الجويرة أعانى من مشكلة تصدع المنزل الذى أعيش فيه مع عائلتى المكونة من ٩ أفراد، ورغم محاولتى ترميمه إلا أن الأمر قد فاق قدراتى، فلم أعد أستطيع الاستمرار فى ذلك».وأكمل: «أتمنى أن يدخل منزلى ضمن القائمة التى ستشملها خطة التطوير بالمبادرة، لأنى مثل جميع الفقراء فى القرى والنجوع نعلق آمالنا على الرئيس عبدالفتاح السيسى ونثق به وبمبادرته، التى تهدف لتطوير حياتنا، لأنه يشعر دائمًا بمعاناة المواطن».ذكرت الحاجة وحيدة خليل، من قرية الغربانيات، أن أهالى القرية بدأوا بالفعل فى تسجيل المنازل التى تحتاج إلى الترميم لتدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فى الوقت الذى تعلو فيه أصواتهم بالدعاء للرئيس السيسى.وأضافت: «أعيش مع ابنى الوحيد وأسرته، ومنزلنا أصبح آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكثيرة، كما أن أمطار الشتاء أغرقت كل الأثاث الذى نملكه، ولا نجد لنا مكانًا آخر نأوى إليه».وتابعت: «اللجنة التابعة للمبادرة تمر حاليًا على المنازل لجمع البيانات، وأنا أنتظر دورى وأتمنى أن ترمم المبادرة منزلى الذى لا أملك غيره».ووجهت حديثها للرئيس السيسى بقولها: «ربنا يجازيك خيرًا على أعمالك وإحساسك بينا.. نفسى يا ريس بيتى يترمم لأنى بقيت خايفة يقع عليا».أكد محمد عبدالله، ٤١ سنة، مزارع، مقيم بنجع صميدة ببرج العرب القديم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يحسن أحوال المواطنين ويثبت نفسه كرئيس لكل المصريين، وذلك بعد إطلاقه مبادرات فى صالح الشعب المصرى، خصوصًا الفئة البسيطة، واستطاعت تلك المبادرات أن تخرجهم من ظلمات الفقر إلى نور «حياة كريمة». وقال «عبدالله»: إن معظم أهالى النجع فقراء ويكسبون قوت يومهم بيومهم، وحلمهم العيش فى أمان وإيجاد سكن ملائم ومناسب، وتوفير بعض الخدمات العامة مثل الصرف الصحى ورصف الطرق، وإنشاء مركز طبى أو عيادة طبية بالنجع تخدم أهلها، بدلًا من الذهاب إلى مدينة برج العرب التى تبعد أكثر من ٥ كيلومترات لإجراء الكشف الطبى. وأشار إلى أنه يريد سكنًا مناسبًا يحميه من برد الشتاء وسقوط الأمطار المستمرة، التى تتسرب من السقف الخشبى المغطى بالمشمع، لافتًا إلى أنه يعيش مع زوجته و٥ أطفال فى مراحل عمرية مختلفة، وأنه لا يمتلك سوى منزله القديم المكون من غرفتين، وتم إدراجه فى مبادرة «حياة كريمة». وشكر «عبدالله» الرئيس السيسى على هذه المبادرة التى تكفل القرى والنجوع التى ظلت سنوات خارج نطاق الخدمة دون اهتمام المسئولين، معربًا عن سعادته بعد إدراج النجع الذى يعيش فيه ضمن المبادرة. وأضاف أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى سيتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى والنجوع، وتوافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بنظافتها.شدد صابر السيد، مقيم بقرية بهيج، على أن الرئيس السيسى استطاع أن يغير أحوال البلد إلى الأحسن والأفضل، وأن يحسن معيشة الفقراء ويجعل لهم «حياة كريمة»، عن طريق إنشاء المشاريع الكبيرة وإزالة العشوائيات التى كانت مركزًا للوباء، وسعى لتحسين صورة مصر أمام العالم. وأكد «السيد» أن منزله دخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه بحاجة إلى «سقف خرسانى»، وكان عاجزًا عن تشييده بسبب نفقات الحياة إذ إن دخله غير كافٍ. وأشار إلى أن أسرته تتضرر من سقوط الأمطار بسبب غرق الغرف بعد تسرب المياه من الأسقف الخشبية المغطاة بالمشمع وهبوط الأرض، مشددًا على أن مبادرة «حياة كريمة» أصبحت بمثابة حلم يتحقق يومًا بعد يوم.وقال: «كنا ننتظر الرئيس السيسى ليغير القرى إلى الأحسن، وينشئ المشاريع الكبرى والكبارى والمحاور والطرق السريعة التى خففت ضغط الزحام، وننتظر المزيد من الإنجازات التى تساعد المواطنين».وطالب «السيد» بإعادة تجميل القرية وإنشاء المرافق العامة بها مثل الصرف الصحى ومحطة تنقية المياه ومجمع مدارس لجميع المراحل التعليمية، وبناء مركز طبى ومستشفى لخدمة أهالى القرية حتى لا يحتاجوا إلى الذهاب لمركز ومدينة برج العرب الذى يبعد عن القرية عدة كيلومترات.قال عمار مهدى، ٣٨ سنة، عامل، مقيم بشارع السلخانة ببرج العرب القديم، إن مطالب أهالى القرية بسيطة جدًا، من أهمها إدخال الخدمات العامة وتطويرها وإنشاء فصول «محو الأمية»، ورفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية بالقرى والنجوع المدرجة بالمبادرة، وزيادة أعدادها. وأشار «مهدى» إلى أن معظم مشاكل أهالى قرى برج العرب ينحصر فى عدم صلاحية منازلهم للعيش، لذا يطالبون بترميمها وصيانتها وتغيير الأسقف الخشبية التى تسرب مياه الأمطار، معربًا عن شكره للرئيس السيسى على مبادرته الإنسانية التى جددت الأمل للفقراء بحياة كريمة.أعرب نوح ناجح، ٥٥ سنة، عامل، بنجع الهوارة، عن سعادته عقب إدراج النجع ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنفيذ المشروعات التى حرموا منها كثيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأهالى أظهروا حبهم الشديد للسيسى، لعمله الدائم على راحة الشعب المصرى، وتوفير سبل الحياة الطيبة له. وقال «ناجح» إنه يعمل مزارعًا، وربًا لأسرة مكونة من ٤ أبناء وزوجته، موضحًا أن مشاكلهم تنحصر فى عدم وجود أسقف مناسبة تحميهم من سقوط الأمطار، حيث عجزت الأسقف الخشبية المغطاة بالمشمع عن منع تسرب المياه لداخل الغرف. وشدد على أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت فى الوقت المناسب لتعويضهم عن السنوات التى عاشوها فى الإهمال، وبدون هذه الخدمات.شدد محسن النورى، عامل يومية، بنجع الهوارة، على أن المبادرة لاقت إقبالًا من الأهالى، خاصة أنها تهتم بالقرى النائية البعيدة عن المدن وليست بها خدمات عامة مثل الصرف الصحى والكهرباء. وأضاف «النورى» أن معظم المنازل تم بناؤها دون سقف خرسانى، ويتم سقفها بالخشب والمشمع الذى يتآكل من أشعة الشمس فى الصيف، وعند سقوط الأمطار تتسرب المياه لداخل الغرف، وبالتالى يصعب كسحها لأن الأرض رملية، ومن ثم تسبب خطرًا كبيرًا على المبانى وتؤدى إلى انهيارها مع مرور الوقت.