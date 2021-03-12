محمود الليثى يطرح أغنية «الرزق» (فيديو)

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي أحدث أغنياته التي تحمل اسم «الرزق» وذلك على موقع «يوتيوب».وشارك الليثي الأغنية المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، في أول تعاون فني بينهما في عام 2021.أغنية «الرزق» غناء محمود الليثي وعبدالرحمن رشدي، كلمات نور عبدالله، ألحان عبدالرحمن رشدي، توزيع معتز ماضي، ميكس وماستر محمد صقر.